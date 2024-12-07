Aldığı hisseler çakılınca, patron gitsin diye lokma dağıttı

07 Aralık 2024 11:33 - Güncelleme : 07 Aralık 2024 11:40

Kocaeli'de 20 yıl önce 4 dolardan aldığı hisselerin 0.30 cent'e düşmesiyle zarar eden Alper Tunga Akkuş, şirketi 0,64'lük payla yöneten patronun gitmesi için lokma dağıttı.

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Kocaeli'de yaşayan Alper Tunga Akkuş, 20 yıl önce 3 daire satarak 4 dolardan hisse aldı. 120 yıl geçmesine rağmen hisse değerleri düştükçe düştü. Tüm birikiminin erdiğini gören Akkuş, şirket patronun görevinden ayrılması için lokma dağıttı.

"ŞİRKETİN MADDİ VARLIKLARINI KULLANIYORLAR"

Öte yandan, Ekim ayında İstanbul Anadolu 8. Asliye Ticaret Mahkemesi, Borsa İstanbul'da (BİST) işlem gören Işıklar Enerji ve Yapı Holding'e yönetim kurulu süresinin sona ermiş olmasını gerekçe göstererek kayyım atanmıştı.

Işıklar Enerji ve Yapı Holding'in değerli bir şirket olduğunu ifade eden Akkuş, "Bu şirket gerçekten değerli bir şirket. Toplamda 543 milyon lot halka açık, yüzde 99'u halka arz edilmiş ve patronun yıllardır kendi keyfine göre, istediği gibi şirketin maddi varlıklarını kullandığını düşünüyoruz" dedi.

"ŞİRKETE KAYYUM ATANDI"

Şirkete kayyım atandığına da değinen Alper Tunga Akkuş "Yaklaşık 2 ay önce şirkete kayyum atanmıştı. Şirkete kayyım atanmasının sebebi yüzde 99 halka açık bir şirketin yüzde 0,64'lük payla yöneten patrondan dolayı 2 ay önce mahkeme kararıyla kayyım atandı. Patron yıllardır yüzde 0,64'lük komik bir payla şirketi yönetiyor. Fakat burada anlatmak istediğim 20 yıldır bizim milyonlarca lotumuz var" diye konuştu.

"PATRON RAHAT BİR HAYAT SÜRÜYOR"

Kendisi gibi bu durumdan etkilenen ve zarar gören kişilerin kendine vekalet verdiğini dile getiren Akkuş, "Benim gibi mağdur olan 17-18 kişi vekalet verdi. Şu an genel kurula katılmak için 17-18 kişinin vekilliğini yapıyorum. Hepsi yıllardır binlerce, milyonlarca lot almış ve hepsi çok büyük zararda" ifadelerini kullandı.

Patronun rahat bir hayat sürüdüğüne ve yatırımcılarını önemsemediğini belirten Akkuş, "Patron o kadar rahat bir yaşam sürüyor ki, küçük yatırımcıları zor durumda enflasyonla boğuşurken kendisi Bulgaristan'da kendine özel avlanacak bir arazi bile almış" şeklinde konuştu.