Alevler geceyi aydınlattı, odunluk yangını büyümeden söndürüldü

11 Haziran 2024 03:38 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 03:51

Esenyurt'ta korkutan yangın: 8 araç ve 1 depo alevlere teslim oldu! Kundaklama anı kameraya yansıdı

Esenyurt'ta korkutan yangın: 8 araç ve 1 depo alevlere teslim oldu! Kundaklama anı kameraya yansıdı

Edinilen bilgilere göre yangın Şehitler Mahallesi Yusuf Yıldırım Caddesi'nde üç katlı binanın bahçesinde bulunan âtıl durumdaki odunlukta çıktı. Yoldan geçen vatandaşların yangını fark etmesi üzerine durum itfaiye ekiplerine haber verildi.

Alevlerin ulaştığı üç katlı binada yaşayan vatandaşların, pencereden yangını fark etmeleri üzerine bina tahliye edilirken, binanın birinci katında bulunan evde bakım hastası bir vatandaş da olay yerine gelen ambulansa alındı.

Yangın söndürme çalışmaları sırasında yangın alanına ulaşmaya çalışan arazöz, yolda park etmiş araçlar nedeniyle zor anlar yaşandı. Zara Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.