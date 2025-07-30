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 | Baran Aksoy

Alevlerle müdahalede tarım ilaçlama uçağı kullanıldı iddiası! DMM'den açıklama geldi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, orman yangınlarında kullanılan Air Tractor uçağının tarımsal ilaçlama için tasarlandığı ve alevlerle mücadele yetersiz olduğu iddiasına ilişkin bir açıklama yayımladı.

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Alevlerle müdahalede tarım ilaçlama uçağı kullanıldı iddiası! DMM'den açıklama geldi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 14:29
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 14:44

İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (), Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri sonrası tutuklanan Fatih Altaylı'nın orman yangınlarında kullanılan Air Tractor uçağının tarımsal ilaçlama için tasarlandığı ve alevlerle mücadele yetersiz olduğu iddiasına cevap verdi.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı sosyal medya mecralarında ve yayınlarda “Orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan Air Tractor uçağının aslında tarımsal ilaçlama amacıyla tasarlandığı, sadece 150 litre su atma kapasitesi olduğu ve bu nedenle yangın söndürmede yetersiz kaldığı” şeklinde dile getirilen iddialar, kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyondur. Tarım ve Orman Bakanlığı envanterinde yer alan Air Tractor AT-802FF FireBoss modeli uçaklar, günümüzde Avrupa’da ve dünya genelinde yaygın şekilde kullanılan etkili araçlarından biridir.

Alevlerle müdahalede tarım ilaçlama uçağı kullanıldı iddiası! DMM'den açıklama geldi

Uluslararası uygulamalara ve “Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Uygulama Esasları” tebliğine uygun biçimde kullanılan bu uçaklar, görev tanımına göre optimize edilmiş sistemlere sahiptir. İlk modelleri tarımsal ilaçlama amacıyla üretilmiş olan bu uçaklar, 2000’li yıllarda yapısal değişikliklere gidilerek türbin motorlu hale getirilmiş, su taşıma kapasiteleri 3 bin 104 litreye çıkarılmış ve suya iniş-kalkış yapabilen float sistemleri entegre edilmiştir.

Alevlerle müdahalede tarım ilaçlama uçağı kullanıldı iddiası! DMM'den açıklama geldi

Bu tip uçaklar, düşük irtifada hassas su bırakma yeteneği ve zorlu arazi koşullarında operasyonel kabiliyetiyle orman yangınlarına karşı mücadelede güvenilir ve stratejik bir araç olarak kabul edilmektedir. Vatandaşlarımızın doğru bilgiye ulaşabilmesi adına yetkili kurumların açıklamalarına itibar edilmesi büyük önem arz etmektedir"

https://x.com/dmmiletisim/status/1950507060837150916

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ETİKETLER
#orman yangını
#dmm
#yangın söndürme
#Dezinformasyon
#Air Tractor
#Tarım Ilaçlama
#Gündem
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