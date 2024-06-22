Ali Erbaş duyurdu! Şehit astsubayın su kuyusu vasiyeti yerine getirilecek

22 Haziran 2024 12:15 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 12:23

Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: Bir askerimiz şehit oldu

Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: Bir askerimiz şehit oldu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehadete kavuşan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un şehadete kavuşmadan 3 gün önce çektiği videoda, 'Eğer ben şehit olursam bir Afrika ülkesine su kuyusu açtırmanızı rica ediyorum sizden' vasiyetini, bizler TDV olarak yerine getireceğiz inşallah.

'MEKANI CENNET, MAKAMI ALİ OLSUN'

Elhamdülillah şehitlerimizin her biri bir dağ gibi önümüzde duruyor, sarsılmaz imanları ve böylesine şahitlikleriyle bizlerin yolunu aydınlatıyor. Yüce Rabbimiz Şehidimiz Mehmet Ali Horoz'a rahmet eylesin, Peygamber Efendimize (s.a.s) komşu eylesin, mekanı cennet, makamı ali olsun. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

VASİYETİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Şehit Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un, dün şehit olmadan 3 gün önce arkadaşları tarafından cep telefonuyla çekilmiş görüntüsü ortaya çıkmıştı.

Horoz'un, "Volkan beni rüyasında görmüş, şehit oluyormuşum.

Eğer ben şehit olursam bir Afrika ülkesine su kuyusu açtırmanızı rica ediyorum sizden. Allah hepimizin yardımcısı olsun.

Cennette hepimiz iftara davetliyiz" şeklindeki vasiyeti duyulmuştu.