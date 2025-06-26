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 | Onur Kaya

Ali Erbaş'ın eşine 'VIP hac' tartışması! İddialara cevap geldi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşi Seher Erbaş'ın VIP kontenjanından hac ziyareti gerçekleştirdiği iddiası tartışmalara neden oldu. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, yaptığı açıklamayla tartışmalara noktayı koydu.

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Ali Erbaş'ın eşine 'VIP hac' tartışması! İddialara cevap geldi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.06.2025
saat ikonu 02:41
|
GÜNCELLEME:
26.06.2025
saat ikonu 02:41

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve ailesinin hac faaliyetine ilişkin, "Diyanet İşleri Başkanı'mız ve ailesi, Suudi Arabistan tarafından hacı adayı vatandaşlarımıza ayrılan kontenjanlardan hacca gitmemektedir." açıklamasında bulundu.

"İSLAM DÜŞMANLARININ 5. KOL FAALİYETİ"

DMM'den yapılan açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı makamının sistematik bir şekilde hedef alınmasının ve bu amaçla her yola tevessül edilmesinin, köklerini İslam düşmanlığından alan bir 5. kol faaliyeti olduğu belirtildi.

Bu faaliyeti yürütenlerin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirasını istismar etmeye çalışmasının ise tamamen manipülasyon ürünü olduğu kaydedilen açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığının, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1924'te kurulan bir devlet kurumu olduğu anımsatıldı.

Ali Erbaş'ın eşine 'VIP hac' tartışması! İddialara cevap geldi

Açıklamada şöyle denildi:

"Diyanet İşleri Başkanlığımız, vatandaşlarımızın hac ibadetine rehberlik etmek üzere din görevlileri ile büyük bir organizasyon yönetmekte ve hacılarımıza hizmet etmektedir. Diyanet İşleri Başkanı'mız Sayın Ali Erbaş da Türkiye'nin hac organizasyonunun başkanıdır ve diyanet teşkilatının başı olarak hacılarımıza rehberlik eden en üst yetkili konumundadır. Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanı'mızın bu yıl da hacca gittiğini söylemek ile 'Bu yıl da hac mevsimi Kurban Bayramı'na denk geldi' demek benzer yaklaşımlardır.

"VATANDAŞLARA AYRILAN KONTENJANDAN HACCA GİTTİ"

Diyanet İşleri Başkanı'mız ve ailesi, Suudi Arabistan tarafından hacı adayı vatandaşlarımıza ayrılan kontenjanlardan hacca gitmemektedir. Aksi yönündeki iddialar, tamamen dezenformasyon amaçlıdır. Diyanet İşleri Başkanı'mızın eşine hitaben saygısızca kullanılan ifadeler ise etik değerlerle bağdaşmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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