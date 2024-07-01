Ali Yerlikaya'dan Kayseri açıklaması: Provakatif paylaşım yapanlara göz açtırmayacağız 

01 Temmuz 2024 20:57 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 21:29

Kayseri'de Suriye uyruklu bir kişinin, 5 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddiası üzerine toplanan kalabalık ortalığı yangın yerine çevirdi. Sokaklarda yabancı uyruklu vatandaşlara ait olduğu iddia edilen araçları ters çeviren gruplar, yabancı uyruklu kişilere ait iş yerlerini de ateşe verdi.

69 HESAPLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

İlgili mercilerden sakin olunması ve itidalli davranılması yönünde mesajalr gelirken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise provakatif paylaşım yapan 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldığını ve bunların 10’unun savcılığa sevk edildiğini duyurdu.

BOT HESAPLA PROVAKASYON...

Olayların meydana geldiği akşam toplamda X üzerinden 79 bin hesaptan paylaşım yapıldığını duyuran Yerlikaya, bu hesapların yüzde 37'sinin 'bot hesap' olduğunu belirtti.

Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

30 Haziran 2024 akşamı Kayseri’de meydana gelen olaylar sonrası sosyal medya platformu X üzerinden yaklaşık 79 bin hesaptan, 343 bin paylaşım yapıldı.

Paylaşım yapılan hesapların %37’sinin BOT; paylaşımların %68’nini ise provakatif amaçlı ve negatif olduğu tespit edildi.

63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı. Bunların 10’u savcılığa sevk edildi; diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Ülkemizin huzur ve güvenliğini tehdit eden, provakatif paylaşım yapanlara, nefret söylemlerinde bulunanlara göz açtırmayacağız.

"DEZENFORMASYONA KARŞI ÇALIŞMA SÜRDÜRÜLMEKTEDİR"

Ali Yerlikaya'nın paylaşımının ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun da provakasyonlara yönelik X hesabından paylaşımda bulundu. Provokatif faaliyetlerin ülke huzurunu bozmasına izin vermeyeceğini söyleyen Altun şu paylaşımı yaptı:

Bir süredir Suriyeli sığınmacılar üzerinden kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan olumsuz hava ve gerilimin artışına sebep olan provokasyonlar yakından takip edilmektedir.

Türkiye düşmanı unsurların başını çektiği bazı mahfillerin kamu düzenini test etmeye dönük provokatif faaliyetlerle ülkemizin huzurunu bozma çabaları, devletimizin tüm unsurlarıyla birlikte özverili çalışmaları sayesinde amacına ulaşamayacaktır.

Bu kapsamda özellikle sosyal medyanın birçok platformunda ortaya atılan asılsız iddialara, manipüle edilmiş bilgilerle kasıtlı olarak yapılan yalan haberlere ve vatandaşlarımızı provokasyona sevk edecek tüm dezenformasyon faaliyetlerine karşı devletimizin ilgili birimleri İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürmektedir.

"HASSAS DAVRANILMASINI RİCA EDERİZ"

Bu çalışmalara destek olmak amacıyla her zaman olduğu gibi asılsız haberlere prim verilmemesi, içeriklerin yayılımında dezenformasyon boyutunun ve ihtimalinin göz önünde bulundurulması ve resmi makamlarımız başta olmak üzere yalnızca güvenilir kaynaklara itibar edilmesi konusunda vatandaşlarımızın hassas davranmasını önemle rica ederiz.