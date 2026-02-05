Menü Kapat
TGRT Haber
Gündem
Avatar
Editor
 Murat Makas

Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a '6 Şubat' mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 6 Şubat depremlerinin 3. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mesaj gönderdi.

Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a '6 Şubat' mesajı
Cumhurbaşkanı , 6 Şubat depremlerinin yıldönümü nedeniyle Cumhurbaşkanı 'a mektup gönderdi. Mesajında, kardeş Cumhuriyeti'ni derinden sarsan depremin üzerinden üç yıl geçtiğini belirten Aliyev, yaşanan büyük faciada hayatını kaybedenlerin aziz hatırasını büyük saygı ve hürmetle andığını ifade etti.

Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a '6 Şubat' mesajı

''İNSANİ SINAV''

Aliyev, söz konusu felaketin Türkiye için ciddi bir insani sınav olduğuna dikkati çekerek, bir gecede binlerce insanın hayatını kaybettiğini, birçok şehir ve yerleşim yerinin yıkıma uğradığını hatırlattı.

O günlerde Azerbaycan halkının yaşananları derin bir acı içinde takip ettiğini belirten Aliyev, kardeş Türkiye'nin kederini kendi kederleri gibi kabul ettiklerini ve acısını paylaştıklarını kaydetti.

BİRLİK MESAJI

Aliyev, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin temelinde yer alan sarsılmaz kardeşliğin, böylesine zor bir dönemde gerçek anlamını ortaya koyduğunu dile getirerek, facianın ilk anlarından itibaren Azerbaycan devleti ve toplumunun birlik ve dayanışma ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin yanında yer aldığını, destek ve yardım elini uzattığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Aliyev, "Sizin bilge liderliğinizde yürütülen güçlü devlet yönetimi ve halkın birliği sayesinde Türkiye, depremin sonuçlarının ortadan kaldırılması yönünde önemli sonuçlar elde etti. Zarar görmüş bölgelerde geniş ölçekli imar çalışmaları, modern yaşam altyapısının oluşturulması ve sosyal refahın yeniden tesisi, Türkiye'nin uzun vadeli kalkınma stratejisinin açık göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a '6 Şubat' mesajı

''BİR MİLLET İKİ DEVLET''

Mesajında, kardeşlik sorumluluğunun tezahürü olarak Azerbaycan'ın Kahramanmaraş'taki imar ve ihya çalışmalarına katkı sunduğunu belirten Aliyev, Azerbaycan'ın desteğinin iki ülke arasındaki dostluk ve müttefiklik ilişkilerinin somut ifadesi olduğunu kaydetti.

Aliyev, Azerbaycan ve Türkiye'nin "Bir millet iki devlet" felsefesine dayanan güçlü birlik ve stratejik müttefikliğinin bundan sonra da halkların refahına katkı sağlayacağını, aynı zamanda bölgesel istikrarın, güvenliğin ve sürdürülebilir kalkınmanın temin edilmesine hizmet edeceğini aktardı.

