Aliyev'den Ermenistan'a sert suçlamalar! Barışla ilgilenmiyor, silah alıyorlar!

30 Ağustos 2024 13:14 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 13:15

Azerbaycan ile Ermenistan geçen sene sıcak çatışmaya varan gerilimde her gün yeni bir perde açılıyor. Dağlık Karabağ bölgesinin Ermeni işgalinden kurtarılmasının ardından, iki ülke arasında başlayan diplomatik ilişkiler sürecine rağmen, kalıcı barışın bir türlü sağlanamamasına ilişkin Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den sert bir çıkış geldi.

"BARIŞTAN YANAYIZ" DEDİ

1 Eylül'de yapılacak genel seçimleri gözlemlemek için Bakü'ye gelen AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım başkanlığındaki TBMM heyetini kabul etti. Aliyev kabulde yaptığı konuşmada, Azerbaycan olarak bölgede sürdürülebilir barışın sağlanmasından yana olduklarını söyledi.

"MİNSK GRUBU LAĞVEDİLMELİ"

Ermenistan'la barışın sağlanması için bu ülkenin anayasasındaki, Azerbaycan'a karşı toprak iddialarının kaldırılması dolayısıyla anayasanın değiştirilmesi ile mümkün olabileceğini vurguladı. İki ülke arasındaki ihtilafın çözümü için kurulan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubunun feshedilmesinin gerekliliğini vurgulayan Aliyev, "Ermenistan'ın Minsk Grubu'nun lağvedilmemesi konusundaki tutumu hiçbir şekilde anlaşılır değildir. Çünkü çatışmalar geçmişte kaldıysa ve Ermenistan Başbakanı, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü desteklediğini söylüyorsa, o zaman geçmişten kalan Minsk Grubunu tutmaya ne gerek va" ifadelerini kullandı.

FRANSA'YA VE DESTEKÇİ ÜLKELERE TEPKİ

"Görünüşe göre Ermenistan barış anlaşmasıyla ve bölgeye kalıcı barış gelmesiyle ilgilenmiyor" diyen Aliyev, Ermenistan'ın kasıtlı olarak süreyi uzattığını belirtti.

Bunun yanında Erivan yönetiminin Fransa'dan ve diğer Batılı ülkelerden ve diğer taraflardan yeni silahlar aldığını ifade ederek, Ermenistan'ın topraklarında üçüncü taraflarla askeri tatbikatlar yaptığının altını çizdi