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Alkışlanacak hareket! Kim Milyoner Olmak İster'de kazandığı para ödülünü Gazze'ye bağışladı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
19 Ekim 2024 12:32 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 12:40

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan Rahime Danışmaz, kazandığı ödülü Gazze’deki yardıma muhtaç insanlara bağışlayacağını söyledi. 200 bin TL’lik soruda yarışmadan çekilerek 100 bin TL ödül almaya hak kazandı.

Bir televizyon programına katılan yarışmacının sözleri, izleyenlerin yüreklerini ısıttı. Kim Milyoner Olmak İster​ yarışmasına katılan 31 yaşındaki yarışmacı Rahime Danışmaz, kazandığı ödül ile ilgili yaptığı açıklama ile herkesin takdirini topladı.

Alkışlanacak hareket! Kim Milyoner Olmak İster'de kazandığı para ödülünü Gazze'ye bağışladı - 1. Resim

"ÖDÜLÜ GAZZE​'YE BAĞIŞLAYACAĞIM"

Gazze'deki katliamı hatırlatan yarışmacı, kazanacağı ödül ile ilgili, "Buradan bir miktar para kazanabileceksem, bunu da Gazze'deki kardeşlerimize ve ihtiyacı olan herkese bağışlamak istiyorum" dedi.

100 BİN TL'LİK ÖDÜL KAZANDI

Gönülleri fetheden yarışmacı Danışmaz, 200 bin TL değerindeki soruya kadar yükselmeyi başardı. Yarışmadan çekilmeye karar veren Danışmaz, ödülün yarısını almaya hak kazandı.

Alkışlanacak hareket! Kim Milyoner Olmak İster'de kazandığı para ödülünü Gazze'ye bağışladı - 2. Resim

TAKDİR TOPLADI

Görüntülerin sosyal medya üzerinde paylaşılmasıyla Danışmaz, hem Gazze'deki çığlık seslerini televizyona taşıdığı hem de parasını ihtiyaç sahipleriyle paylaştığı için büyük takdir topladı. Genç kadının sosyal medya hesapları adeta teşekkür yağmuruna tutuldu.

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Kaynak: tgrthaber.com
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Dilan19 Ekim 2024 12:42

Vay çok güzel bir davranış, maddi sıkıntıları olan insanlara yardım etmek gerçekten önemli

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