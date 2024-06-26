Alkol alarak at arabasıyla trafiği tehlike soktu: Para cezası yağdı!

26 Haziran 2024 05:00 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 05:01

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Aydın'ın Germencik ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Aydın-İzmir kara yolunda Germencik istikametine doğru ilerleyen H.S. isimli 45 yaşındaki sürücünün kullandığı at arabası, trafiği tehlikeye attığı gerekçesiyle ihbar edildi.

ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Olay yerine giden polis ekipleri, H.S.'yi durdurdu ve sürücünün alkollü olduğu anlaşıldı. H.S., polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü. Yapılan alkol testinde H.S.'nin 291 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

9 BİN 200 LİRA PARA CEZASI VERİLDİ

Ayrıca H.S'ye ana yolda at arabası kullanmak, herhangi bir uyarıcı, reflektör bulundurmamak, trafiği tehlikeye düşürmek, alkollü trafiğe çıkmak suçlarından 9 bin 200 lira ceza uygulandı.

Polis ekiplerince at arabası da emniyetin otoparkına çekildi.