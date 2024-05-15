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Alkol aldı annesiyle yaşadığı evi yaktı! İtfaiyeci bayrağı yanmaktan kurtardı

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
15 May 2024 00:51 - Güncelleme : 15 May 2024 00:53

Kartepe'de alkollü şahıs 75 yaşındaki annesiyle yaşadığı evi yakarak zarar verdi. Evin dışına asılı durumdaki Türk Bayrağı'nı itfaiyeci müdahale ederek kurtardı.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde alkol alan 45 yaşındaki adam, 75 yaşındaki annesiyle yaşadığı evi yakarak alevler içinde bıraktı.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Arslanbey Mahallesi İzmit Caddesi’ndeki tek katlı evde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu öğrenilen S.Y. (45), annesi K.Y.'nin de (75) içinde bulunduğu evi ateşe verdi. Alevleri fak eden çevre evlerdeki vatandaşların müdahalesiyle S.Y. ile annesi K.Y. evden çıkarıldı. Tek katlı binayı saran alevler bitişiğindeki bir diğer tek katlı eve sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince S.Y. gözaltına alındı. Anne K.Y. ise ambulansta tedavi edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ekipler küle dönen evlerde soğutma çalışması gerçekleştirdi. Elektrik dağıtım şirketi ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için elektriği kesti.

Alkol aldı annesiyle yaşadığı evi yaktı! İtfaiyeci bayrağı yanmaktan kurtardı - 1. Resim

İTFAİYE, BAYRAĞI YANMAKTAN KURTARDI

Öte yandan, yanan evin duvarında asılı olan Türk bayrağının, itfaiye amiri tarafından alınarak yanmaktan kurtarıldığı görüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Alkol aldı annesiyle yaşadığı evi yaktı! İtfaiyeci bayrağı yanmaktan kurtardı - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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