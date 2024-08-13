Alkol içerken ilahi dinlediler, kavga çıktı: 1’i polis 2 kişi bıçakla yaralandı

13 Ağustos 2024 11:31 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 11:32

Gümüşhane'de gece saatlerinde meydana gelen olayda M.A. adlı kişi, araç içinde alkol alarak ilahi dinleyen 4 kişiye tepki gösterdi. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine araçtan inen İ.O.U. adlı kişi, M.A.’yı iki bacağından bıçaklayarak yaraladı. Ayrıca, kavgaya müdahale eden bir polis memuru da bıçakla kolundan yaralandı.

Kavgayı gören vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar sonrası bölgeye 112 acil sağlık ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi. 112 acil sağlık ekipleri, yaralı polis memuru ve M.A.'yı olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne götürdü.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Polis ekipleri, olay yerinde toplanan meraklı kalabalığı dağıtmak için yoğun çaba sarf etti. Hastaneye kaldırılan polis memuru ve M.A.’nın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

BIÇAKLI SALDIRGAN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olayda, bıçakla yaralama suçunu işleyen İ.O.U., kasten yaralama ve görevli memura mukavemet suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı araçta bulunan G.N.B., F.B. ve R.C.B. isimli kişiler ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı