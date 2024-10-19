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Alkollü arkadaşının imdadına gitti o da cezadan kurtulamadı!

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 Ekim 2024 15:28 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 15:42

Bursa'da alkol uygulamasına takılan bir sürücü, hem ehliyetsiz hem de alkollü çıktı. Kendisini kurtarmaya gelen arkadaşı da alkollü ve ehliyetsiz yakayı ele verince cezadan kurtulamadı.

Bursa​'da alkol uygulamasına takılan bir sürücü hem ehliyetsiz hem de alkollü çıkınca polislere derdini anlatmaya çalıştı. Sürücü cezadan kaçamazken, "Alkollü mekanda olay çıkaran arkadaşımı kurtarmaya gitmiştim" dedi. Alkollü arkadaşını kurtarmaya giden sürücünün de ehliyetsiz ve alkollü çıkması 32 bin lira cezaya mal oldu.

Alkollü arkadaşının imdadına gitti o da alkollü ve ehliyetsiz yakalandı - 1. Resim

EKİPLERE SİTEM ETTİ

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü​ ekipleri, farklı noktalarda alkol uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Son olarak merkez Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde alkol uygulaması yapan ekipler, araçları bir bir durdurarak kontrol etti. Alkol uygulamasına giren bir sürücü, ekiplerin ehliyet istemesi sonrası ehliyetinin olmadığını söyledi. Alkolmetreyi üfleyen Uğur A. 1.12 promil alkollü çıktı. Hem ehliyetsiz hem de alkollü olan sürücü ekiplere, 'Kurban olayım bize bir çare bulun abi' diye sitem etti.

Alkollü arkadaşının imdadına gitti o da alkollü ve ehliyetsiz yakalandı - 2. Resim

Ekiplerden 'Hem alkollüsün, hem de ehliyetin yok' cevabını alan sürücü, 'Arkadaşımın kafası çok güzel, gece kulübünden almak zorunda kaldım' dese de cezadan kaçamadı.

Ehliyetsiz ve alkollü araç kullanan sürücüye toplamda 32 bin 393 lira işlem yapıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ayşe19 Ekim 2024 15:51

Bu kadar aptalca hareketler yapmanın bir anlamı yok ya herkesin kendini koruması lazım

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