Alkollü arkadaşının imdadına gitti o da cezadan kurtulamadı!

19 Ekim 2024 15:28 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 15:42

Bursa'da alkol uygulamasına takılan bir sürücü, hem ehliyetsiz hem de alkollü çıktı. Kendisini kurtarmaya gelen arkadaşı da alkollü ve ehliyetsiz yakayı ele verince cezadan kurtulamadı.

Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı! 5 araca çarptı, araç sahipleri isyan etti: Bu aracı bu hale nasıl soktun?

Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı! 5 araca çarptı, araç sahipleri isyan etti: Bu aracı bu hale nasıl soktun?

Bursa​'da alkol uygulamasına takılan bir sürücü hem ehliyetsiz hem de alkollü çıkınca polislere derdini anlatmaya çalıştı. Sürücü cezadan kaçamazken, "Alkollü mekanda olay çıkaran arkadaşımı kurtarmaya gitmiştim" dedi. Alkollü arkadaşını kurtarmaya giden sürücünün de ehliyetsiz ve alkollü çıkması 32 bin lira cezaya mal oldu.

EKİPLERE SİTEM ETTİ

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü​ ekipleri, farklı noktalarda alkol uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Son olarak merkez Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde alkol uygulaması yapan ekipler, araçları bir bir durdurarak kontrol etti. Alkol uygulamasına giren bir sürücü, ekiplerin ehliyet istemesi sonrası ehliyetinin olmadığını söyledi. Alkolmetreyi üfleyen Uğur A. 1.12 promil alkollü çıktı. Hem ehliyetsiz hem de alkollü olan sürücü ekiplere, 'Kurban olayım bize bir çare bulun abi' diye sitem etti.

Ekiplerden 'Hem alkollüsün, hem de ehliyetin yok' cevabını alan sürücü, 'Arkadaşımın kafası çok güzel, gece kulübünden almak zorunda kaldım' dese de cezadan kaçamadı.

Ehliyetsiz ve alkollü araç kullanan sürücüye toplamda 32 bin 393 lira işlem yapıldı.