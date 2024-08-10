Alkollü halde polis aracına çarpacaktı! "Zaten ben meşhurum" diyerek tehdit etti

10 Ağustos 2024 02:29 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 02:31

Kurtuluş Mahallesi'nin Kurtuluş Caddesi'nde yaşanan olayda bekçilerle asayiş ekipleri birlikte devriye halindeyken 68 ABA 892 plakalı minibüsün şüpheli hareketlerini takibe aldı. Araç polis aracına çarpmaya ramak kala durabildi.

" ZATEN BEN MEŞHURUM OĞLUM ÇEK"

Ne olduğunu anlayamayan bekçi ve polis ekipleri minibüs sürücüsü R.Y.'yi (26) ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirdi. Sürücünün alkollü olabileceği ihtimali üzerine olay yerine trafik ekipleri çağırıldı. Kısa sürede olay yerine gelen trafik polisleri sürücü R.Y.'yi alkol kontrolünden geçirirken, sürücü 0.93 promil alkollü çıktı. Yasal işlemler için polis aracı başına gelen alkollü sürücü kendini görüntüleyen basın mensuplarına müzisyen olduğunu ve meşhur olduğunu belirterek, “Çek lan çek. Zaten ben meşhurum oğlum çek. Beni koca Aksaray biliyor” dedi. Yanında bulunan arkadaşı ise alkollü sürücünün sanatçı olduğunu belirterek, “Sanatçı adam, adamı çekme, arabasını çekme” diye basın mensuplarının üzerine yürüdü.

"ASLA UNUTMA BENİ" DİYEREK TEHDİT ETTİ

Müzisyen olduğunu iddia eden sürücü de arkadaşıyla birlikte aracının çekilmesine tepki gösterirken, polis ve bekçiler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Ehliyetine 6 ay süreyle el konularak alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL para cezası kesilen sürücü giderken basın mensubuna, “Asla unutma beni” diyerek tehdit etti.