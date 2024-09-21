Alkollü sürücü ceza yememek için polise yalvardı: Yapma abi, kurban olayım

21 Eylül 2024 09:36 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 09:37

Bursa'da alkollü bir sürücü, polise zor anlar yaşattı. 0,81 promil alkollü çıkan sürücü, ceza yememek için polise yalvardı.

Çanakkale'de şoke eden olay! Araç duvarda asılı kaldı, sürücü alkollü çıktı

Çanakkale'de şoke eden olay! Araç duvarda asılı kaldı, sürücü alkollü çıktı

Bursa​'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin huzuru ve güveni için uygulamalarına hız kesmeden devam ediyor.

Sokakta trafik ekiplerini karşısında gören bir sürücü araçtan inerek bagajla uğraşmaya başladı. Durumdan şüphelenen ekipler, aracın yanına gitti.

CEZA​ YİYECEĞİNİ ANLADI, YALVARMAYA BAŞLADI

Ekiplerin alkolmetreyi üfletmesi sonrası sürücü H.B. 0,81 promil alkollü çıktı. Ceza yiyeceğini anlayan sürücü bu sefer de polislere yalvarmaya başladı.

"YAPMA ABİ, KURBAN OLAYIM"

Alkollü sürücü​, polislere 'Ağabey müşteri çağırdı, 2 tane bira içtim', 'Yapma abi, kurban olayım' dese de cezadan kaçamadı. Sürücüye 6 bin 439 lira para cezası kesilirken, ehliyetine de 6 ay el konuldu.