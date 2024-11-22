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Alkollü sürücü dehşet: 3 otomobile çarpıp kaçtı, ortalık savaş alanına döndü

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 Kasım 2024 07:17 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 07:44

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil park halindeki 3 otomobile çarptı. Yaşanan kazada ortalık savaş alanına dönerken, kaza yapan sürücü yaya şekilde olay yerinden kaçtı. Ayrıca, kaza yapan otomobilde alkol şişeleri bulundu.

Bursa'nın Osmangazi ilçesindende saat 03.30 sıralarında kaza meydana geldi. Sürücüsünün ismi ile plakası öğrenilemeyen otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün idaresinden çıkarak park halindeki 3 otomobile çarptı.

Alkollü sürücü dehşet: 3 otomobile çarpıp kaçtı, ortalık savaş alanına döndü - 1. Resim

SÜRÜCÜ YAYA OLARAK KAÇTI

Yaşanan kaza sonrası olay yeri savaş alanına dönerken, kaza yapan sürücü yaya olarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Alkollü sürücü dehşet: 3 otomobile çarpıp kaçtı, ortalık savaş alanına döndü - 2. Resim

Can kaybı ve yaralananın olmadığı kazada park halindeki otomobillerde maddi zarar oluşurken, kazaya karışan otomobilde ise alkol şişelerinin olduğu tespit edildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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