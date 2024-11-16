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Alkollü sürücü dehşet saçtı! 4 aracı biçti, ortalık savaş alanına döndü

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Kasım 2024 02:25 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 02:46

Nevşehir’de alkollü sürücü, yaptığı kazada 4 araca çarparak durabildi. Kazada, ortalık savaş alanına dönerken sürücü hastaneye kaldırıldı.

Nevşehir​'in 15 Temmuz Mahallesi Vefa Küçük Caddesi üzerinde feci bir kaza​ meydana geldi. Edinilen bilgiye göre C.E.E kullandığı otomobil ile süratle seyrederken, önce park halindeki 3 otomobile çaptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, daha sonra karşı şeritten gelen hafif ticari araca çarparak durabildi.

Alkollü sürücü dehşet saçtı! 4 aracı biçti, ortalık savaş alanına döndü - 1. Resim

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü C.E.E. tedavi altına alınırken, sürücünün aday sürücü olduğu ve 2,03 promil alkollü olduğu belirlendi.

Alkollü sürücü dehşet saçtı! 4 aracı biçti, ortalık savaş alanına döndü - 2. Resim

Alkollü aday sürücünün ehliyetine süresiz el konurken, 6 bin 400 lira da idari para cezası uygulandı. Kaza nedeniyle kapanan cadde, yolun temizlenmesinden ve araçların kaldırılmasından sonra tekrar trafiğe açıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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