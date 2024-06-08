Alkollü sürücü dehşeti: Otomobiliyle araçların üzerine uçtu

08 Haziran 2024 01:18 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 01:42

Bolu’da kontrolden çıkan minibüs kaza yaptı: Ölü ve çok sayıda yaralı var!

Bolu’da kontrolden çıkan minibüs kaza yaptı: Ölü ve çok sayıda yaralı var!

Kayseri'de feci kaza! 2 minibüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Kayseri'de feci kaza! 2 minibüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Kaza, gece saatlerinde Yahşihan ilçesinde Bayraktepe Mahallesi'nde bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu tespit edilen sürücü İ.D.'nin kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak Asude Park Sitesi'nin bahçesindeki araçların üzerine düştü. Kazada, alkollü sürücü yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Araçlarda ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.