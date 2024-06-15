Alkollü sürücü kazaya neden oldu!
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
15 Haziran 2024 09:19 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 09:21
Kütahya'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda kaza meydana geldi. Afyonkarahisar istikametinden Tavşanlı istikametine gitmekte olan otomobil, aynı istikamete giden minibüse arkadan çarptı.
ALKOLLÜ SÜRÜCÜ YARALANDI
Kazada ismi belirtilmeyen ve alkollü olduğu anlaşılan otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı şahıs, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı