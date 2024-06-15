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Alkollü sürücü kazaya neden oldu!

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
15 Haziran 2024 09:19 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 09:21
Alkollü sürücü kazaya neden oldu!

Kütahya'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda kaza meydana geldi.  Afyonkarahisar istikametinden Tavşanlı istikametine gitmekte olan otomobil, aynı istikamete giden minibüse arkadan çarptı.

Alkollü sürücü kazaya neden oldu! - 1. Resim

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ YARALANDI 

Kazada ismi belirtilmeyen ve alkollü olduğu anlaşılan otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı şahıs, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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