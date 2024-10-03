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Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı! 5 araca çarptı, araç sahipleri isyan etti: Bu aracı bu hale nasıl soktun?

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
03 Ekim 2024 11:49 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 12:01

İstanbul Esenyurt’ta alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı. 5 araba ve 1 motosiklete çarpan sürücü, motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Esenyurt İnönü Mahallesi’nde alkollü olduğu iddia edilen sürücü, dehşet saçtı. Sokakta son sürat ilerleyen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. 

5 ARAÇ VE 1 MOTOSİKLETE ÇARPTI

Olayda 5 araç ve 1 motosiklette hasar oluşurken, alkollü olduğu iddia edilen sürücü bir motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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