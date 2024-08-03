Alkollü sürücü polisi çileden çıkardı! Ne yaptıysa da alkollü çıktı, cezayı yedi

03 Ağustos 2024 13:31 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 13:38

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Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Berkay Dinçer'in kullandığı 07 GFK 97 plakalı Honda Cıvıc marka otomobil, Ulualan mevkiinde emniyet şeridinde park halindeki 07 JV 583 plakalı Tofaş Şahin marka otomobile arkadan çarptı.

Çarpılan otomobil sürücüsünün kaza sırasında arızalandığı için emniyet şeridine park ettiği otomobiline yardım istemek için araçtan inerek yolun karşısına geçmiş olması bir faciayı önledi.

UZUN ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Her iki aracın da hurdaya döndüğü kazada şans eseri yaralanan olmazken, kaza yapan araçların yol ortasında kalması nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Kazanın ardından trafik ekiplerinin olay yerine gelmesiyle birlikte arkadan çarpan otomobil sürücüsünün kazanın meydana geldiği yerin yakınında bulunan Çoraklama kanalına giderek kusmak için kendisini zorladığı, süt üste su içtiği gözlerden kaçmadı.

1.51 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Trafik polislerinin ısrarı üzerine alkol kontrolüne gelen araç sürücüsü Berkay Dinçer, uzun süre alkolmetreyi üflememekte dirense de sonuçta 1.51 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü sürücüye 6 bin 439 TL para cezası uygulanırken sürücü belgesine 6 ay el konuldu.

Arkadan çarpılan otomobilin sürücüsü Halim Güzel, aracının arıza yapması üzerine aracını emniyet şeridine çekip, yardım istemek için yolun karşısına geçtiği sırada gelen ses üzerine arkasına baktığında aracına arkadan çarpıldığını gördüğünü söyledi.

MOTOSİKLETE ÇARPIP KAÇMIŞTI

Kaza yapan Berkay Dinçer, 25 Haziran tarihinde Kasaplar Mahallesi Hasan Fehmi Boztepe Caddesinde kaza yaptığı otomobil ile geri manevra yapmak isterken park halindeki park halindeki motosikletlere çarptıktan sonra kaçarken motosiklet sahibi tarafından yakalanmıştı.

İlk başta hasarı ödemeyi kabul eden sürücünün babası, trafik polisi olay yerine gelip motosikleti zarar gören vatandaş olayı anlatmaya başladığında “Kamera kapanmazsa anlattığını kabul etmem” diyerek çekim yapan gazetecilere tepki göstermişti.