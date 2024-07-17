Alkollü sürücüden garip tavırlar! Ceza yedi, kahkaha atıp “Oh” çekti! 

17 Temmuz 2024 06:15 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 06:16

Aksaray'da alkollü araç kullanarak hem kendi hem de trafikteki diğer kişilerin canını tehlikeye atan bir şahsın polis kontrolünde yakalandıktan sonra sergilediği garip tavırlar kameralara yansıdı.

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı olay, Nakkaş Mahallesi Nakkaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Gece yarısı yol kontrolü yapan trafik ekipleri ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirdiği sürücü B.K.’nin (21) alkollü olabileceğinden şüphelendi. Alkolmetreye üfleyen genç muayenesinde 1,65 promil alkollü çıkınca cezadan kurtulamadı.

"KOMİSERİM PARA ÇEKECEKMİŞİM GİBİ"

Polis ekiplerince yazılan ceza makbuzlarına imza atması için çağırılan genç sürücü bu sırada kahkahalar atarak eline aldığı kalemle evrakı imzaladı. Çok imza attığı için bir de polise gülerek espri yapan sürücü, “Komiserim sanki para çekecekmişim gibi” diyerek espri yaptı. Tüm işlemlerin bitmesinin ardından kafasını yukarı kaldıran sürücü derin bir “Oh” çekerek gülmeye devam etti.

Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL para cezası kesilirken araç ise sürücünü olay yerine gelen bir arkadaşına teslim edildi.