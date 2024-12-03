Alkollü sürücünün kazası sonrası yaptıkları şoke etti! 

03 Aralık 2024 23:32 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 00:04

Aksaray’da alkollü sürücü direksiyon başındayken kontrolü kaybederek park halinde duran bir araca çarptı. Olay yerine gelen polis ekiplerine, "Sıkıntı yok, her şeye kabulüm" ifadelerini kullanan sürücü, polisin koluna girerek cezasını yedi.

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Taşpazar Mahallesi Şehit Teymen Yalçın Sevindi Caddesi'nde meydana gelen kazada, alkol​ aldıktan sonra direksiyon başına geçen Y.B. (42), kullandığı Tofaş marka araç ile park halindeki Opel marka otomobile çarptı.

Caddeden dönüş yaptığı sırada virajı alamayan Y.B., aracının kontrolünü kaybederek çarpışmanın ardından araç yol ortasında yan yattı ve trafik akışını tamamen durdu. Olayı gören çevre sakinleri hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

"SIKINTI YOK, HER ŞEYE KABULÜM"

Hızla bölgeye ulaşan polis ekipleri öncelikle çevrede güvenlik önlemleri aldı. Kazayı yapan Y.B. ise polislere yaklaşarak, "Abi ben çarptım, her şeyi kabul ediyorum. Sıkıntı yok" diyerek olayı itiraf etti.

ALKOLLÜ ÇIKTI!

Polis ekiplerine uzun süre dil döken Y.B. daha sonra polis memurunun koluna girerek ceza işlemlerine gitti. Polis otosu başına gelen Y.B.’nin yapılan alkol muayenesinde 2.02 promil alkollü olduğu belirlenirken, sürücüye 6 bin 439 lira para cezası kesilerek ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Polis aracına bindirilen sürücü sağlık kontrollerinin ardından ifadesi alınması için Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.