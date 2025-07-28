Alkollü yakalandı, ehliyeti kaptırınca yalvardı! 'Allah'ın hatırı varsa yapma'

Aksaray'da gece saatlerinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sırasında polis ekipleri ve bir sürücü arasında ilginç diyaloglar yaşandı.

Kent merkezine bağlı Tacin Mahallesi üzerinde uygulama gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, zikzak çizerek ilerleyen bir aracı fark etti.

Şüphe üzerine durdurulan aracın sürücüsü, ehliyet ve ruhsat kontrolü sırasında panik haline büründü.

Polis ekipleri, E.B. isimli sürücünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenince alkol muayenesi gerçekleştirdi.

Alkolmetre ile yapılan kontrolde sürücü 1.51 promil alkollü çıktı.

Yasal sınırı 0.50 olan promilin üç katı alkollü çıkan sürücü, cezai işlem yapılmak üzere polis otosu başına alındı.

'YAPMA AĞABEY'

Ehliyetine el konulacağını öğrenen sürücü, polis memurlarına yalvardı. Uzun süre dil döken alkollü sürücü, "Allah rızası için ne olursun yapma. Tamam, ceza yazda Allah rızası için onu yapma ağabey. Allah'ın hatırı varsa." dedi.