Alkolü pahalı bulup yüzey temizleyici içti! Hastanelik olan yaşlı adamın ifadesi şoke etti: 5 litre beni 15 gün götürüyor

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

05 Aralık 2024 09:58 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 11:10

İstanbul'da alkol fiyatlarını pahalı bulan 72 yaşındaki adam, internetten sipariş ettiği 800 TL'lik yüzey temizleyiciyi içince hastanelik oldu. Daha öncede defalarca yüzey temizleyici içtiğini belirten yaşlı adam, sipariş ettiği 5 litrelik karışımın 15 gün kendisini idare ettiğini söyledi.