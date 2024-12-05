Alkolü pahalı bulup yüzey temizleyici içti! Hastanelik olan yaşlı adamın ifadesi şoke etti: 5 litre beni 15 gün götürüyor
İstanbul'da alkol fiyatlarını pahalı bulan 72 yaşındaki adam, internetten sipariş ettiği 800 TL'lik yüzey temizleyiciyi içince hastanelik oldu. Daha öncede defalarca yüzey temizleyici içtiğini belirten yaşlı adam, sipariş ettiği 5 litrelik karışımın 15 gün kendisini idare ettiğini söyledi.
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki O.G., dün akşam mide ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Yapılan incelemelerde şahsın yüzey temizleyici içtiği için zehirlendiği tespit edildi. Doktorların şüphesi üzerine polis ekipleri, hastanede O.G.'nin ifadesini aldı.
"5 LİTRE BENİ 15 GÜN GÖTÜRÜYOR"
Alkol fiyatlarının yüksek olması nedeniyle yaklaşık 6 aydır internetten sipariş ettiği ve alkol içerdiğini düşündüğü bir yüzey temizleyiciyi içtiğini belirten yaşlı adam, aldığı 5 litrelik ürünün kendisini 15 gün idare ettiğini söyledi.
O.G.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.