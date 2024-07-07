Almanya bozkurt selamıyla yürüyüşe müdahale sonrası şimdi de soruşturma başlattı

07 Temmuz 2024 23:19 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 23:25

Türk taraftarlar Hollanda maçı öncesi Bozkurt selamıyla yürüdü, Berlin polisi müdahale etti, gözaltılar var

Türk taraftarlar Hollanda maçı öncesi Bozkurt selamıyla yürüdü, Berlin polisi müdahale etti, gözaltılar var

Almanya şimdi de Türkiye Hollanda maçı sonrasında çok sayıda kişi hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

EURO 2024 çeyrek finali için Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Türkiye - Hollanda maçı öncesi Türkler, caddelerde Türk bayraklarıyla yürüyüş gerçekleştirmişti. Bozkurt işareti yaptığı için ceza alan Merih Demiral'a destek vermek isteyen taraftarlar zaman zaman Bozkurt selamı yapmıştı. Bölgede yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bazı Türk taraftarları siyasi işaret yaptıkları ve meşale yaktığı gibi gerekçelerle gözaltına aldı.

"İKİ POLİS YARALANDI"

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre Alman polisi maç bağlamında 54 kişiyi gözaltına aldığını duyurdu. Habere göre yaşanan olaylarda iki polis de yaralandı.

"BOZKURT İŞARETİ SEBEBİYLE DURDURULDU"

"8 bin Türk" taraftarının katıldığı yürüyüşün bozkurt işareti sebebiyle sık sık durdurulduğu belirtilen haberde "Hollandalı 19 bin" kişinin katıldığı yürüyüş ise "olaysız" sonlandığı öne sürüldü.

Maç sonrası Türk taraftarlar ve Hollandalı taraftarlar arasında çıkan kavgaya da müdahale edildiği ve gözaltılar yapıldığı belirtildi.

Alman polisinin aktardığı bilgilere göre, şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında basit ve tehlikeli adam yaralama, izinsiz mülke girme, hakaret, hırsızlık ve uyuşturucu madde yasasının ihlali yer alıyor. Polis ayrıca, maç bağlamında 54 hürriyeti kısıtlayıcı önlem alındığını bildirdi.

BERLİN POLİS SÖZCÜSÜ "SİYASİ MESAJ PLATFORMU OLARAK KULLANILDIĞI İÇİN DURDURDUK" DEDİ

Berlin Polis Sözcüsü Valeska Jakubowski, dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, Berlin’de Hollanda-Türkiye karşılaşması öncesinde Türk taraftarlarınca yapılan yürüyüşün “siyasi mesaj platformu” olarak kullanıldığı gerekçesiyle polis tarafından önceden sonlandırıldığını ifade etmişti.

Jakubowski, taraftar yürüyüşünün siyasi platform olarak kullanılması halinde bunun taraftar yürüyüşü değil teorik olarak bir gösteri olacağını, bunun da başka koşulları ve tedbirleri gerektirdiğini kaydetti.