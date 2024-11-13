Almanya'da milyonluk vurgun yapan Yasemin Gündoğan soygunu anlattı! Mahkeme jürisi bile rahatlığına şaşırdı

13 Kasım 2024 12:45 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 13:06

Almanya'nın Bremen kentinde bir para nakil aracındaki 8.2 milyon Euro'yu çalan Yasemin Gündoğan hakim karşısına çıktı. Yaptıkları milyonluk soygunu anlatan Gündoğan'ın rahat tavırları herkesi şoke etti. 8 milyondan sadece 25 bin euro aldığını iddia eden Gündoğan, İstanbul'un pahalı bir şehir olduğunu söyleyerek Almanya'ya döndüğünü açıkladı.

Almanya'nın Bremen kentinde para nakliyat şirketini dolandıran Yasemin Gündoğan'ın yargılandığı davada ilk duruşma görüldü. Gündoğan'ın hakim karşısında verdiği ifade herkesi şaşkına çevirdi. Rahat tavırlarıyla dikkat çelen dolandırıcı, "Önce şakaydı sonra iş ciddiye bindi" diyerek her şeyi tek tek anlattı. Şirketteki güvenlik açıklarına dikkat çeken Gündoğan, "istesem olayı bir günde de yaparım" diyerek mahkeme jürisini bile şoke etti.

"PLAN YAPMAYA GEREK YOKTU"

Gündoğan, " Soygunu uzun süre planlamaya gerek yoktu. Bu olayı herhangi bir günde bile yapabilirdim. Olay günü paraları kasa yerine atık kağıt konteynerine yerleştirdim. Ve daha sonra bu konteyneri de dışarı çıkararak suç ortaklarıma teslim ettim. Benim işim buraya kadardı, bundan sonrası onların işiydi" dedi.

"SADECE 25 BİN EURO ALDIM"

Paraların nerede olduğunu konusunda bilgi vermeyen Gündoğan, " Ben bu paradan sadece 20-25 bin euro aldım. Geri kalan paranın nerede olduğunu bilmiyorum. Geriye dönüp baktığımda beni kazıkladılar. Böyle bir şey yapmış olmak ve sonra da parasız kalmak utanç verici" dedi.

"İSTANBUL PAHALI BİR ŞEHİR"

Teslim olma gerekçelerini de tek tek sıralayan Gündoğan, " Hakkımda çıkan haberler nedeniyle korkudan dışarıya çıkamıyordum. 2 yıldır çok zorlandım. Kaçak hayatı hiç iyi değil. Ve parasız kesinlikle iyi değil. Kaçmak pahalı. İstanbul pahalı bir şehir" ifadelerini kullandı. Bu nedenle Almanya'ya dönmeye karar verdim" dedi.

SUÇ ORTAĞINA 3 YIL HAPİS

Yasemin Gündoğan'ın suç ortağı olduğu gerekçesiyle yargılanan Büşra S. 2022 yılında Bremen'deki mahkeme tarafından üç yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Büşra S.'nin özellikle Yasemin Gündoğan'ın kaçışının planlanmasında önemli rol aldığı iddia ediliyordu.