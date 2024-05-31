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Almanya'da yaşayan Türkler için kritik tarih: Vatandaşlıklarını yeniden alabilecekler

Editör: Murat Makas / Kaynak: Anadolu Ajansı
31 May 2024 14:12 - Güncelleme : 31 May 2024 14:14
Almanya&#039;da yaşayan Türkler için kritik tarih: Vatandaşlıklarını yeniden alabilecekler

Almanya Türk toplumu üyelerinin Alman vatandaşlıklarını koruyarak Türk vatandaşlıklarını yeniden elde edebileceği yasal düzenleme başlıyor.

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'da 27 Haziran'da yürürlüğe girecek kanun değişikliğiyle, Almanya Türk Toplumu üyelerinin Alman vatandaşlıklarını koruyarak Türk vatandaşlıklarını yeniden kazanabileceğini bildirdi.

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, Almanya'daki Türk toplumunun uzun yıllardır beklediği ve hak ettiği yasal düzenlemeyle, Türk-Alman ilişkileri bakımından olumlu, anlamlı ve değerli bir gelişme yaşandığı belirtildi.

Almanya'da yaşayan Türkler için kritik tarih: Vatandaşlıklarını yeniden alabilecekler - 1. Resim

BAŞVURULAR ALINACAK

"Almanya'da 27 Haziran'da yürürlüğe girecek kanun değişikliğiyle, Almanya Türk Toplumu üyeleri artık Alman vatandaşlıklarını koruyarak Türk vatandaşlıklarını yeniden kazanabilecekler." ifadesinin yer aldığı paylaşımda, 

Türkiye'nin Almanya Başkonsolosluklarının 27 Haziran'dan itibaren başvuruları almaya hazır olacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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