Karikatürist ve mizah yazarı Alpay Erdem'in bir stand-up gösterisinde Bilecik hakkında yaptığı espri, sosyal medyada ve siyasi çevrelerde tartışma yarattı. Gelen tepkilerin ardından açıklama yaparak Bilecik halkından özür dileyen Erdem hakkında hukuki süreç başlatıldığı duyuruldu. Gelişmenin ardından “Alpay Erdem Bilecik için ne dedi?” ve “Alpay Erdem için neden suç duyurusunda bulunuldu?” soruları gündeme geldi.

ALPAY ERDEM BİLECİK İÇİN NE DEDİ?

Stand-up sanatçısı Alpay Erdem'in gösterisinde Bilecik'e yönelik kullandığı ifadeler, kent sakinleri ve bazı siyasi temsilciler tarafından tepkiyle karşılandı. Söz konusu esprinin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte komedyene yönelik eleştiriler arttı.

MHP, BBP ve AK Parti'nin yerel temsilcilerinden de Erdem'e yönelik eleştiriler ve özür çağrıları geldi. Tepkilerin odağındaki ifadelerin Bilecik halkını ve şehrin değerlerini küçümsediği savunuldu.

Ancak paylaşılan haber metinlerinde Erdem'in gösteride kullandığı esprinin tam ifadesi yer almıyor. Bu nedenle Alpay Erdem'in Bilecik için tam olarak ne söylediğine ilişkin doğrulanmamış bir alıntı yapmak mümkün değil.

ALPAY ERDEM'E NEDEN SUÇ DUYURUSU YAPILDI?

Yeniden Refah Partisi (YRP) Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı, Alpay Erdem'in Bilecik'e yönelik ifadeleri nedeniyle suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Yeniden Refah Partisi Bilecik Merkez İlçe Başkanı Avukat Edip M. Maltaş, 14 Ekim 2026 tarihinde yaptığı açıklamada, söz konusu ifadelerin yalnızca bir şaka olarak değerlendirilemeyeceğini savundu.

Maltaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Halkımıza ve şehrimize hakaretten dolayı Yeniden Refah Partisi Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı olarak suç duyurusunda bulunduk ve sürecin hassas bir şekilde takipçisi olacağız.”

Maltaş ayrıca Erdem'in özür dilemesinin yeterli olmadığını belirtti. Suç duyurusunun ardından hukuki sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.

ALPAY ERDEM AÇIKLAMA YAPTI

Alpay Erdem, gelen tepkilerin ardından 13 Ekim 2026 akşamı sosyal medya hesabından açıklama yaparak Bilecik halkından özür diledi.

Bilecik'i sevdiğini ve şehir hakkında olumlu düşüncelere sahip olduğunu belirten Erdem, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bilecik, en sevdiğim, en sempatik bulduğum şehirlerden biridir. Bunu da çevremdeki herkes bilir. Hatta en büyük hayallerimden biri, bir gün Bilecik'te sahneye çıkabilmek. Umarım bir gün bu hayal gerçekleşir.”

Erdem'in açıklamasıyla birlikte tartışmaların sona erip ermeyeceği merak edilirken, Yeniden Refah Partisi Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

ALPAY ERDEM KİMDİR?

Alpay Erdem, Türk karikatürist, çizgi romancı, mizah yazarı ve stand-up sanatçısıdır. 1977 yılında doğan Erdem, İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Karikatürlerini ilk olarak Leman dergisinde yayımlayan Erdem, daha sonra Lombak ve Uykusuz gibi mizah dergilerinde yazar ve çizer olarak görev aldı. Televizyonda “2 Teker 1 Yer” isimli bisiklet ve gezi programını da sunan Erdem, ilerleyen yıllarda stand-up gösterileriyle sahne çalışmalarını sürdürdü.