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 | Murat Makas

Altan Öymen son yolculuğuna uğurlandı

Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı, gazeteci ve yazar Altan Öymen, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 21:50
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 21:50

İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle 19 Temmuz Cumartesi günü 93 yaşında hayatını kaybeden eski Genel Başkanı Altan Öymen son yolculuğuna uğurlandı. Öymen için Şişli Nişantaşı’nda bulunan Teşvikiye Camii’nde namazı kılındı. Cenaze namazına İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Genel Başkanvekili ve eski Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, eski CHP Genel Başkanlarından Murat Karayalçın, Hikmet Çetin, CHP’li milletvekilleri, bazı il ve ilçe belediye başkanları, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in yanı sıra Öymen’in ailesi ve sevenleri katıldı. Altan Öymen’in kızı Aslı Öymen ve oğlu Onur Öymen, cenaze namazından önce cami bahçesinde taziyeleri kabul etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Öymen ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Altan Öymen son yolculuğuna uğurlandı

"BU KADAR ÇOK SEVİLDİĞİNİ BEN BİLE TAHMİN ETMEMİŞTİM"

Cenaze namazı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Aslı Öymen, "Bugün babamı son yolculuğuna uğurluyoruz. Ameliyatından sonraki üç hafta çok iyi bir ameliyat geçirdi. Daha önce de söylemiştim. O üç haftayı o kadar güzel geçirdik. Benim için çok değerli bir dönem, bir anı olarak kalacak. O hastaneden çıktıktan sonra çok çabuk normal hayatımıza döndük. Gezmeye bile başladık. Ondan sonra yaş gününü kutladık. Güzel günler geçirdik. Ne yazık ki bugün onu uğurluyoruz. Çok değerli biriydi gerçekten. Bu kadar da çok sevildiğini ben tahmin etmemiştim. Çok gururluyuz, tabii biz çocukları olarak çok da üzgünüz babamızı kaybettiğimiz için. Işıklarda uyusun. Mekanı cennet olsun. Çok sağ olun" diye konuştu.

Altan Öymen son yolculuğuna uğurlandı

Öymen’in Türk bayrağına sarılı naaşı, Teşvikiye Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu'da aile kabristanında defnedildi.

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ETİKETLER
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#Altan Öymen
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