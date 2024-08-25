Altın kaplama zeytin yok satıyor! Arap şeyhleri bile sıraya girdi: Fiyatı dudak uçuklatıyor

25 Ağustos 2024 11:22 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 11:32

İstanbul'da yaşayan ve 30 yıldır zeytincilikle uğraşan iş adamı Levent Usluer, zeytine başka bir soluk getirdi.

Yenilebilir altın tozuyla kapladığı zeytinleri Ortadoğu ülkelerine satan Usluer, Türk Patent ve Marka Kurumundan patentini alarak tescil ettirdi.

Taleplere yetişmekte zorluk çektiğini söyleyen Usluer, ürünün çok değerli olduğunu söyledi. Özellikle Ortadoğu ülkeleri ve Arap şeyhlerinin ilgi odağı haline gelen altın kaplamalı zeytinin 24 adeti 300 dolardan yani 9 bin 900 liradan satılıyor.

BİR KUTUSU 500 DOLAR

Altın kaplamalı zeytin üreticisi Levent Usluer, “Uzun yıllardır Bursa'nın Gemlik ilçesinde zeytin sektöründe faaliyet gösteren bir firmayız, uzun süren arge çalışmaları sonrasında yenilebilir altın kaplama zeytin ürettik. Zeytin kendi başına çok değerli bir ürün, biz zeytine dahada değer katmayı düşündük. Gerekli belgelerimizi aldık ve patent işlemlerini tamamladık. Ürünümüze şu anda yurtdışından çok yoğun talepler alıyoruz. Özellikle arap ülkelerinden çok yoğun talepler geliyor ve taleplere yetişemiyoruz. Bir kutusunu 500 dolardan satışa sunuyoruz” dedi.