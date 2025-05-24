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 | Selahattin Demirel

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki orman arazisine villa mı yaptırdı? Canlı yayında cevap verdi

Bolu'da orman arazisine villa yaptığına dair iddialarla ilgili TGRT Haber'e telefonla bağlanan Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, "Bu arazinin bir metrekaresi 2B arazisi ise bir metrekaresi orman arazisi ise ormandan kiralanmış ise bu arazinin tamamını, içindeki müştemilatıyla devredeceğim. İspat ve tespit edilirse namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum." dedi.

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KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
24.05.2025
saat ikonu 23:26
|
GÜNCELLEME:
24.05.2025
saat ikonu 23:38

Bolu'nun merkeze bağlı Fasıl köyünde orman arazisine villa yaptırdığı, yapımda belediyenin imkanlarını kullandığı iddia edilen Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, TGRT Haber'de ekrana gelen Taksim Meydanı programına telefonla bağlanarak hakkındaki iddialarla ilgili konuştu.

Tiryaki, "İspat edildiği takdirde arazinin tamamını, içindeki müştemilatıyla devredeceğim" diyerek hakkındaki haberlerin kasıtlı olarak yaptırıldığını öne sürdü. İşte Tiryaki'nin konuşmasından öne çıkanlar:

"15 YIL ÖNCE YAPILMIŞ BİR YER"

"Bu ev 20 dönüm arazi üzerine 15 yıl önce yapılmış kardeşimin üzerine ve ailemize ait olan bir yer. Eğer bu arazinin bir metrekaresi 2B arazisi ise bir metrekaresi orman arazisi ise ormandan kiralanmış ise bu arazinin tamamını, içindeki müştemilatıyla devredeceğim. İspat ve tespit edilirse namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum. O bölge bir metrekaresi bir devlet kurumundan ne kiralanma ne tahsis ne 2B arazisi olarak alınmış bir arazi değildir. İçinde 1 ahır ve 2 evin olduğu bir arazidir.

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki orman arazisine villa mı yaptırdı? Canlı yayında cevap verdi

"ÇIKAN HABERLER SENDİKALARLA İLGİLİ"

Bu haberler niye çıkıyor? Son günlerde Hizmet-İş Sendikası birtakım olaylar nedeniyle bunlar kasıtlı çıkarılıyor. Resim gösteriyor, belediye arabası. O arazide bir tane araba kullanılmadı. Helal haram konusunda hassas bir adamım. Yazık günahtır. Bu haberler para vererek yaptırılan haberlerdir. İnsan bir defa sormaz mı ya?

İki tane işçi diyor ki 'Bizi zorla götürüp çalıştırdılar.' Ben arkadaşlara sordurdum, söylediği adres yanlış. Ankara'dan Bolu'ya asfalt mı götürülür? Bu haberleri son günlerde çıkmasının nedeni sendikalarla ilgilidir. Verdiğim mücadeleden dolayı kasıtlı yaptırılan haberlerdir. Benim binam ruhsatlıdır."

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