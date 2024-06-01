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“Altınyüzük” organize suç örgütüne operasyon! 28 kişi tutuklandı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Haziran 2024 16:56 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 17:01
“Altınyüzük” organize suç örgütüne operasyon! 28 kişi tutuklandı

Adana merkezli 2 ilde “Altınyüzük” organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 28 kişi tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 29 Mayıs günü Adana merkezli 2 ilde “Altınyüzük” suç örgütüne yönelik “Kuyu-1” operasyonu yapıldığını, elebaşları Mustafa Altınyüzük ve Ramazan Altınyüzük’ün aralarında bulunduğu 51 kişinin yakalandığını açıklamıştı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda söz konusu şüphelilerin evlerinden 5 ruhsatsız tabanca, 17 ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.“Altınyüzük” organize suç örgütüne operasyon! 28 kişi tutuklandı - 1. Resim

28 KİŞİ TUTUKLANDI 

Yakalanan örgüt üyelerinin “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tehdit, nitelikli yağma, korkutma, para alma, kurşunlama, kasten öldürmeye teşebbüs, yasa dışı silah ticareti” suçlarına karıştığı tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen 42 kişiden aralarında elebaşları Mustafa Altınyüzük ve Ramazan Altınyüzük’ün de olduğu 28 kişi tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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