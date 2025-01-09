Alzheimer hastası adam aniden yola çıktı! Manevra yapan 2 araç birbirine girdi: 2 ölü, 5 yaralı

09 Ocak 2025 11:06 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 11:17

Ordu'da aniden yola çıkan Alzheimer hastası 96 yaşındaki Mevlüt Hızlı'ya çarpmamak için manevra yapan 2 araç birbirine girdi. Feci kaza sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Fatsa​ ilçesine bağlı Sefaköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 96 yaşındaki Mevlüt Hızlı aniden yola çıktı. Yaşlı adamı gören Mahmut Ali Baştepe manevra yaptı. Direksiyon hakimiyetini sağlayamayan 2 araç birbirine girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Araçlarda sıkışan vatandaşlar itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemelerin ardından Alzheimer hastanesı Mevlüt Hızlı ile İbrahim Bulmuş'un aracında yolcu olarak bulunan İsmail Bulmuş'un (56) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada araçlardan yaralı olarak çıkartılan İbrahim Öztop, Nadir Kızılot, Mahmut Ali Baştepe, Zafer Bulmuş ve İbrahim Bulmuş, ambulans ile Fatsa ve Ünye ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden Mevlüt Hızlı ve İsmail Bulmuş'un cenazeleri, otopsi için Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.