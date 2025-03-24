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 | Bengül Büyükhan

Amasra'da 43 kişinin öldüğü maden faciasında karar! 20 kişiye hapis cezası

Bartın'ın Amasra ilçesinde 14 Ekim 2022 yılında meydana gelen 43 madencinin hayatını kaybettiği faciada karar açıklandı. Aralarında dönemin müessese müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, iş güvenliği ve eğitim başmühendisi Volkan Soylu, başmühendis Mehmet Tural'ın da bulunduğu 20 sanığa hapis cezası verildi. İşte detaylar...

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Amasra'da 43 kişinin öldüğü maden faciasında karar! 20 kişiye hapis cezası
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.03.2025
saat ikonu 12:02
|
GÜNCELLEME:
24.03.2025
saat ikonu 12:02

Bartın'da Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi'ne bağlı maden ocağında 14 Ekim 2022'de büyük bir patlama yaşanmıştı. Madende yaşanan faciada 43 işçi hayatını kaybetmiş, 9 işçi de yaralanmıştı. Aralarında dönemin müessese müdürü Cihat Özdemir'in de bulunduğu 4'ü tutuklu 23 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti; sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmasına hükmetti.

20 SANIĞA HAPİS CEZASI

Dönemin müessese müdürü Cihat Özdemir tutukluluk halinin devamıyla birlikte 16 yıl 12 ay, işletme müdürü Selçuk Ekmekçi tutukluluk halinin hükmen devamıyla birlikte 16 yıl 6 ay, başmühendis Mehmet Tural tutukluluk halinin devamıyla birlikte 16 yıl 6 ay, iş güvenliği ve eğitim başmühendisi Volkan Soylu tutukluluk halinin hükmen devamıyla birlikte 15 yıl, sorumlu maden mühendisi Levent Aydın 9 yıl, emniyet mühendisi Şahan Kahraman 9 yıl, vardiya mühendisi Recep Orhan 5 yıl, sondaj mühendisi Hakkı Oğuz Karakuş 5 yıl, maden mühendisi İbrahim Hakan Mengeş 5 yıl, hazırlık servisi mühendisi ve A sınıfı iş güvenliği uzmanı Hidayet Gökdere 5 yıl, kaza tespit mühendisi ve A sınıfı iş güvenliği uzmanı Fazıl Karaküp 5 yıl, elektrik mühendisi Serkan Özdoğan 3 yıl 9 ay, idari ve mali konulardan sorumlu müessese müdür yardımcısı Süleyman Sırrı Bayraktar 3 yıl 1 ay 15 gün, emniyet vardiya nezaretçisi Mustafa Olgun 3 yıl 1 ay 15 gün, gaz izleme maden teknikeri Mehmet Özdemir 3 yıl 9 ay, emniyet şefi Ferhan Güneş 3 yıl 1 ay 15 gün, elektrik mühendisi Hüseyin Ogan 3 yıl 9 ay, elektro mekanik şube müdürü Mehmet Güneş 3 yıl 1 ay 15 gün, 2. kartiye şefi Şenol Kaya 3 yıl 1 ay 15 gün ile hazırlık şefi Selami Yeşilsu 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

DURUŞMADA GERGİNLİK

Mahkeme, Salih Atmaca, Tayfun Uça ve Onur Öztürk'ün beraatine karar verdi. Heyet, sanıkların bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olduğunu sabit görürken, tüm sanıklar için yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı uygulanmasına hükmetti. Kararın okunmasının ardından duruşmayı izleyen aileler ve avukatları karara tepki gösterdi. Tepkiler adliye dışında da devam etti.

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