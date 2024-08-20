Ambalaj fabrikasında korkunç kaza: Baskı makinesine sıkışan işçi feci şekilde öldü

20 Ağustos 2024 12:18 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 12:31

İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen feci kazada baskı makinesine sıkışan Serdar Yüksel feci şekilde hayatını kaybetti. Sammy Wameli isimli işçi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

BASKI MAKİNESİNE SIKIŞTILAR

Öğlen saatlerinde meydana gelen olay bir ambalaj fabrikasında yaşandı. Çığlıkların yükselmesiyle olay yerine koşan diğer çalışanlar Serdar Yüksel ve Sammy Wameli'nin baskı makinesine sıkıştığını gördü. İşçiler hemen durumu 112'ye bildirdi.

1 İŞÇİDEN ACI HABER

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri baskı makinesinde sıkışan iki işçiyi kurtarırken, sağlık ekipleri Serdar Yüksel ve Sammy Wameli ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan Serdar Yüksel'in tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Sammy Wameli'nin ise tedavisi devam ediyor.