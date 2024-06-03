Ambarlı Limanı'nda konteynerler yüklenirken bir anda denize düştü
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
03 Haziran 2024 00:13 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 00:14
İstanbul Ambarlı Limanı'nda konteynerler bir anda denize düştü.
İstanbul Ambarlı Limanı’nda gemiye konteynır yüklemesi yapıldığı sırada konteynerlerin bir kısmı denize düştü. Gemiye bir önceki limanda hatalı yükleme yapıldığı öğrenildi.
İstanbul Fatih Ambarlı Limanı’nda gemiye konteyner yüklemesi yapılmaya başlandı. Yükleme yapılırken, konteynerler denize düştü.
Öte yandan, gemiye bir önceki limanda boş konteynerlerin üzerine dolu konteynerlerin yüklendiği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı