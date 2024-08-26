Ambulans şoförü karısını canice katletti! Her yerde aranan koca yakalandı

26 Ağustos 2024 16:42 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 16:58

Muğla Merkez Menteşe ilçesinde uzaklaştırma kararı bulunan adam eşi ile arabada buluştu. Aralarında anlaşmazlık bulunan ikili arabada tekrar tartışmaya başladı.

Araçta başlayan kavga sokağa taştı. Başından sert bir cisimle darbe alıp yaralanan, daha sonra karın bölgesinden bıçaklanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaydan sonra ormanlık alana kaçan katil zanlısı kocanın yakalanması için güvenlik güçleri çalışma başlattı.

Olay, saat 08.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Akasya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aile içi sorunlar yaşayan Senem Kıvrık, mahkemeye başvurarak kocası için evden uzaklaştırma kararı aldırdı. Bir kırtasiyede kasiyer olarak çalıştığı öğrenilen Senem Kıvrık ile belediyede ambulans şoförü olarak çalışan ve bir süre önce işinden ayrıldığı öğrenilen M.K. sabah saatlerinde buluştu.

KAFASINA SERT BİR CİSİMLE DARBE ALDI

Çift buluşma esnasında tartışarak kavga etti. Kavgada iddiaya göre M.K. araç içerisinde karısının başına sert bir cisimle vurarak yaraladı. Sokakta da devam eden kavgada M.K. yanında bulunan bıçakla karısı Senem Kıvrık'ı karnında bıçakladı.

CANİ KOCA YAKALANDI

Olaydan sonra ormanlık alana kaçan katil zanlısı koca ekipler tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.