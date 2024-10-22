Ambulansa yol vermeyen sürücü kamerada!
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 Ekim 2024 11:22 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 11:38
İstanbul’da seyir halindeki ambulansa yol vermeyen sürücü cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada tepki çeken görüntülerin ardından sürücüye bin 390 lira idari para cezası uygulandı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sosyal medyada tepki çeken görüntülerin ardından denetim başlattı. Yapılan incelemelerde araç sürücüsünün ambulansa yol vermediği tespit edildi.
PARA CEZASI UYGULANDI
Ekipler tarafından kimliği belirlenen S.A.’ya, "geçiş üstünlüğe sahip araçlara geçiş hakkı vermemek" ve "saygısızca araç kullanmak" ihlalleri nedeniyle toplamda bin 390 lira idari para cezası uygulandı. Öte yandan, sürücünün ambulansa yol vermediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı