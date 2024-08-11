Ambulansın önünü kesip camı yumrukladı! O anlar kamerada
Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı
11 Ağustos 2024 01:18 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 01:23
Mersin'de bir kişi, cipiyle önünü kestiği ambulansın kapısını ve camını yumrukladı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde Öğretmenler Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, A.E.K'nin kullandığı ambulanstaki 112 Acil Sağlık ekibiyle tartıştı.
Olay yerinden ayrılan sağlık personelini cipiyle takip eden zanlı, Dumlupınar Caddesi'nde ambulansın önünü kesti.
Aracından inip ambulansın kapısına ve camına yumruk atan şüpheli, sonrasında bölgeden uzaklaştı.
Polis merkezine giden 3 sağlık personeli, zanlı hakkında şikayette bulundu.
Olay anı sağlık çalışanlarının cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı