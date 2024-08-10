Ambulansın önünü kesti, yumrukladı! Dehşet dolu anlar yaşandı
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 Ağustos 2024 20:24 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 20:29
Tarsus'ta 112 ekipleri bir kişinin yollarını kesmesiyle korku dolu anlar yaşadı. Camları yumruklanan ekiptekiler ağlamaya başladı.
Mersin Öğretmenler Mahallesi'nde, özel bir hastaneye hasta bırakan ambulans şoförü A.E.K.'nın dönüş yolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 ADV 981 plakalı araç tarafından önü kesildi. Araçtan inen sürücü, ambulansın camını yumrukladı. Bu sırada korku dolu anlar yaşayan sağlık personeli 2 kadın ağlamaya başladı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Camı yumrukladıktan sonra otomobiline binen şahıs uzaklaşırken, sağlık ekipleri polise yaşadıklarını anlatıp şikayetçi oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı