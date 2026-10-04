Amerika Seçimleri ne zaman 2026? Trump aday olacak mı, adaylar kim? ABD ara seçimi nedir?

ABD seçim takvimi 2026 yılında başkanlık yarışından ziyade Kongre'nin geleceğini belirleyecek ara seçimlere odaklanıyor. Seçmenler 3 Kasım'da Temsilciler Meclisi ve Senato için oy kullanırken, birçok eyalette valilik ve eyalet meclisi seçimleri de gerçekleştirilecek. Bu nedenle "Amerika seçimleri ne zaman 2026?", "Trump aday olacak mı?" ve "2026'da ne seçimi yapılacak?" soruları gündemdeki yerini koruyor.

AMERİKA SEÇİMLERİ 2026 NE ZAMAN?

ABD'de 2026 federal genel seçimleri 3 Kasım 2026 Salı günü yapılacak. Federal seçim takvimine göre bu tarih, Temsilciler Meclisi ve Senato seçimlerinin yanı sıra eyaletlerdeki çeşitli seçimlerin gerçekleştirileceği genel seçim günü olacak. Eyaletlere göre ön seçim ve olası ikinci tur tarihleri değişebiliyor.

2026 seçimleri, başkanlık seçimi olmadığı için "ara seçim" olarak adlandırılıyor. ABD'de başkanlık seçimleri dört yılda bir yapılıyor ve bir sonraki başkanlık seçimi 7 Kasım 2028 tarihinde gerçekleştirilecek.

Tarih Seçim / Süreç Açıklama 3 Mart 2026 Bazı eyaletlerde ön seçimler Kongre adaylarının belirlenmesi için başlayan ön seçim takviminin ilk aşamalarından biri Mayıs-Haziran 2026 Eyalet bazlı ön seçimler Senato ve Temsilciler Meclisi adaylarının belirlenmesi Haziran-Eylül 2026 Ön seçimler ve aday belirleme süreçleri Eyaletlere göre farklı tarihler uygulanıyor 3 Kasım 2026 Ara seçimler Temsilciler Meclisi'nin tamamı ve Senato'daki 35 sandalye için genel seçim 7 Kasım 2028 Başkanlık seçimi ABD başkanı ve başkan yardımcısı için genel seçim

Ön seçim tarihleri eyaletlere göre değişiyor. Federal Seçim Komisyonu tarafından yayımlanan takvimde 2026 Kongre ön seçimlerinin farklı eyaletlerde mart ayından eylül ayına kadar değişen tarihlerde gerçekleştirildiği görülüyor.

2026 ABD SEÇİMLERİNDE NE SEÇİLECEK?

2026 ara seçimlerinin en önemli ayağını ABD Kongresi oluşturuyor. Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamıiçin seçim yapılırken Senato'daki 35 sandalye de seçime çıkacak. Temsilciler Meclisi üyelerinin görev süresi iki yıl olduğu için Meclis'in tamamı çift yıllarda yenileniyor. Senatörlerin görev süresi ise altı yıl olduğu için Senato'nun yalnızca belirli bölümü her seçim döneminde yenileniyor.

Seçimlerin sonucunda Kongre'deki sandalye dağılımının değişmesi, başkanın yasama gündemini doğrudan etkileyebilecek. Başkanlık makamı 2026 seçiminde değişmeyecek ancak Temsilciler Meclisi ve Senato'daki çoğunluğun hangi partide olacağı federal yasaların geçirilmesi, bütçe süreçleri ve yönetimin siyasi hareket alanı açısından önem taşıyacak.

2026'da federal Kongre seçimlerinin yanında eyalet düzeyinde de önemli yarışlar yapılacak. 36 eyalette valilik seçimibulunuyor ve çok sayıda eyalette eyalet yasama organları için de sandık kurulacak.

2026'DA SEÇİLECEK BAŞLICA MAKAMLAR

ABD Temsilciler Meclisi: 435 sandalyenin tamamı

ABD Senatosu: 35 sandalye

Valilikler: 36 eyalette valilik seçimi

Eyalet yasama organları: 88 eyalet meclisi odasında seçim

Yerel ve eyalet düzeyindeki çeşitli makamlar: Eyaletlerin seçim takvimlerine göre farklı görevler

TRUMP 2026 SEÇİMLERİNDE ADAY OLACAK MI?

Donald Trump 2026'daki seçimlerde ABD başkanlığı için aday olmayacak çünkü 2026 seçimleri başkanlık seçimi değil. Bu seçimlerde seçmenler başkanı belirlemek yerine Kongre üyeleri ve eyalet düzeyindeki çeşitli makamlar için oy kullanacak.

Trump'ın başkanlık açısından asıl gündemi ise 2028 seçimleri. Ancak mevcut anayasal düzenleme nedeniyle Trump'ın 2028'de yeniden başkan seçilmesi mümkün değil. ABD Anayasası'nın 22. Değişikliği, bir kişinin başkanlık görevine ikiden fazla seçilmesini yasaklıyor. Trump 2016 ve 2024 seçimlerinde başkan seçildiği için iki kez seçilmiş durumda.

Dolayısıyla 2028 seçimleri için Trump'ın aday olup olmayacağı konusunda hukuki açıdan temel engel bulunuyor. Bunun değişmesi için anayasal düzenlemenin değiştirilmesi gerekir. Mevcut kurallar altında 2028 başkanlık yarışında Trump'ın üçüncü kez seçilmesi mümkün değil.

2028 ABD BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

ABD'de bir sonraki başkanlık seçimi 7 Kasım 2028 Salı günü yapılacak. ABD başkanlık seçimleri dört yılda bir, kasım ayının ilk pazartesinden sonraki salı günü gerçekleştiriliyor. 2028 seçiminde seçmenler doğrudan başkanı seçmek yerine eyaletlerdeki Seçiciler Kurulu üyeleri için oy kullanacak ve başkanlık sonucu Seçiciler Kurulu sistemi üzerinden belirlenecek.

2028 başkanlık seçiminin adayları ise 2026 yılı itibarıyla kesinleşmiş değil. Demokrat ve Cumhuriyetçi Parti'nin adaylarını belirleme süreci başkanlık seçim yılındaki ön seçimler ve parti toplantılarıyla şekillenecek. ABD'de başkan adaylığı süreci eyalet bazındaki ön seçimler ve parti toplantılarıyla başlayıp parti kurultayları ve genel seçimle devam ediyor.

Bu nedenle 2028 için kamuoyunda adı geçen siyasi isimler bulunsa da şu aşamada kesinleşmiş bir başkanlık adayı listesi bulunmuyor. Trump'ın anayasal dönem sınırı nedeniyle Cumhuriyetçi Parti'nin 2028'de farklı bir adayla yarışması gerekecek.

ABD ARA SEÇİMLERİ NEDEN ÖNEMLİ?

Ara seçimler, başkanın görev süresinin ortasında Kongre'nin siyasi yapısını belirlediği için ABD siyasetinde büyük önem taşıyor. Temsilciler Meclisi ve Senato'nun kontrolünün farklı partilere geçmesi veya bir partinin her iki kanatta da çoğunluğu elde etmesi, başkanın yasama gündemini doğrudan etkileyebiliyor.

Kongre'nin bütçe, yasa ve denetim yetkileri nedeniyle 2026 seçimlerinin sonucu yönetimin kalan dönemindeki siyasi dengeler açısından belirleyici olacak. Özellikle Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamının ve Senato'daki 35 sandalyenin aynı gün seçime girmesi, Kongre'deki çoğunluk hesaplarını seçim gecesinin en önemli başlıklarından biri haline getiriyor.

2026 SEÇİMLERİNDE KONGRE'DE HANGİ SANDALYELER YARIŞTA?

Temsilciler Meclisi'nde iki yıllık görev süresi nedeniyle bütün sandalyeler 2026 seçimlerinde yeniden oylanacak. Böylece 435 seçim bölgesinin tamamında seçmenler temsilcilerini belirleyecek. Temsilciler Meclisi seçimleri, Kongre'nin alt kanadındaki çoğunluğun hangi partide olacağını belirlemede doğrudan rol oynayacak.

Senato'da ise 100 sandalyenin tamamı aynı anda seçime girmiyor. 2026 genel seçiminde 33 normal dönem sandalyesinin yanı sıra daha önce boşalan iki sandalye için seçim yapılması planlanıyor ve böylece toplam 35 Senato sandalyesi yarışa çıkıyor. Senato üyelerinin altı yıllık görev süreleri nedeniyle seçimler kademeli olarak gerçekleştiriliyor.