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30 Nisan 2024 19:47 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 19:48

Anadolu Görev Grubu, NEPTUNE STRIKE eğitimini tamamladı: TGC Anadolu da katıldı

TGC Anadolu'nun da katıldığı NEPTUNE STRIKE 24.1 kapsamındaki eğitimleri Anadolu Görev Grubu tamamladı.

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
Anadolu Görev Grubu, NEPTUNE STRIKE eğitimini tamamladı: TGC Anadolu da katıldı

 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Anadolu Görev Grubu'nun, NEPTUNE STRIKE 24.1 kapsamında İyon Denizi'ndeki eğitimlerini tamamladığını bildirdi.

Anadolu Görev Grubu, NEPTUNE STRIKE eğitimini tamamladı: TGC Anadolu da katıldı - 1. Resim

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TCG Anadolu, TCG Salihreis ve TCG Büyükada'dan oluşan Anadolu Görev Grubu, NEPTUNE STRIKE 24.1 Faaliyeti kapsamında, 27-29 Nisan 2024 tarihleri arasında İyon Denizi'nde eğitimler gerçekleştirdi. Eğitimler kapsamında, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya Silahlı Kuvvetler personeline gemi tanıtıcı brifingi verildi. TCG Anadolu'ya istinaden Sazan Adası/Arnavutluk'ta sualtı taarruz (SAT) ve amfibi hücum timi (AHT) tarafından 'Amfibi eğitimler' icra edildi."

Anadolu Görev Grubu, NEPTUNE STRIKE eğitimini tamamladı: TGC Anadolu da katıldı - 2. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
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