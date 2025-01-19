Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde bir kişinin parçalanmış cesedi bulundu!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

19 Ocak 2025 00:21 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 00:30

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Arifiye ilçesi mevkiinde bir kişinin parçalanmış cesedi bulundu. Şahsın kaza sonucu öldüğü tahmin ediliyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı…

Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinin Sakarya geçişinde bir kişinin parçalanmış halde cesedi bulundu. Jandarma ekipleri kaza ihtimali üzerinde duruyor. Bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. OTOPSİ YAPILACAK Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, yola savrulan parçalanmış ceset, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsündeki Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı. Şahsın kimliği ve ölüm nedeni yapılacak otopsi neticesinde netlik kazanacak. Öte yandan, jandarma ekipleri bölgedeki kameraları inceleme altına alırken, şahsın kaza sonucu öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor. İlgili Haberler Başıboş köpek dehşeti bu kez can aldı! 12 yaşındaki kız çocuğunu parçaladılar Interpol’ün aradığı Bayram Yıldız Arnavutluk'ta yakalandı: Türkiye'ye iade edilecek!