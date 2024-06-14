Anadolu Otoyolu'nda cip otomobile çarptı 5 kişi yaralandı

14 Haziran 2024 02:07 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 02:14

Düzce'de Abdülkadir S. idaresindeki 06 YFY 77 plakalı otomobil, otoyolun Ankara istikameti Gümüşova rampaları mevkisinde, önünde seyir halindeki sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen ciple çarptıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrularak bariyerlere çarpan otomobildeki sürücü Abdülkadir S, Zalip S, Ayşegül S, Meryem ve Zübeyde S. araç içinde sıkıştı.





ARAÇ İÇİNDEN GÜÇLÜKLE ÇIKARILDILAR

Olay yerine gelen itfaiye kaza kırım, sağlık ve polis ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslara alınarak Düzce Atatürk Devlet ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya neden olduğu iddia edilen cipin bulunması için polis çalışma başlattı.