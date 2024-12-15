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Anadolu Otoyolu'nda kaza sonrası trafik durma noktasına geldi: Uzun kuyruklar oluştu!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
15 Aralık 2024 23:48 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 00:00

Anadolu Otoyolu'nda tır devrildi, uzun araç kuyrukları oluştu. Tırın çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılması sonrasında trafik normal seyrine döndü.

Anadolu Otoyolu​ Sakarya geçişinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi neticesinde sürücü​ hafif şekilde yaralandı. Kazanın ardından otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yolun Sakarya geçişi İstanbul istikametinde meydana gelen kazada, M.D. idaresindeki tır​, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak devrildi.

Anadolu Otoyolu'nda kaza sonrası trafik durma noktasına geldi: Uzun kuyruklar oluştu! - 1. Resim

SÜRÜCÜ YARALANDI

Kazada M.D. hafif şekilde yaralanırken, bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi. Kaza​ sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Tırın çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılması sonrasında trafik normal seyrine döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. 

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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