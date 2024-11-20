Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

20 Kasım 2024 12:34 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 12:37

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde tır ve iki şehirlerarası yolcu otobüsü çarpıştı. Yaşanan zincirleme kazada 14 kişi yaralandı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu! 9,5 milyon liralık tasarruf sağlandı

TEM Otoyolu​'nun İstanbul​ istikameti Korutepe Tüneli'nde, tır​ ve iki şehirlerarası yolcu otobüsü çarpıştı. Yaşanan korkunç kazada otobüslerde bulunan 14 yolcu yaralandı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine kaza​ yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.