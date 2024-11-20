Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
20 Kasım 2024 12:34 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 12:37
Anadolu Otoyolu&#039;nda zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde tır ve iki şehirlerarası yolcu otobüsü çarpıştı. Yaşanan zincirleme kazada 14 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu​'nun İstanbul​ istikameti Korutepe Tüneli'nde, tır​ ve iki şehirlerarası yolcu otobüsü çarpıştı. Yaşanan korkunç kazada otobüslerde bulunan 14 yolcu yaralandı. 

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine kaza​ yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
tem otoyoluistanbulkazatır

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...