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Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
28 Haziran 2024 05:07 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 05:10
Anadolu Otoyolu&#039;nda zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Otoyolun Dilovası geçişi Ankara istikameti Dilovası rampası mevkiinde 2 panelvan ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ANKARA YÖNÜNDE ARAÇ KUYRUĞU

Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık personelinin ilk müdahelesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde ulaşımın bir süre kontrollü sağlanması nedeniyle bölgede araç kuyruğu oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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