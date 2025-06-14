Anadolu Otoyolu'nu kullanacaklar dikkat! İstanbul istikameti 16 Haziran'da trafiğe kapatılacak

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti 16 Haziran'da trafiğe kapatılacak. Trafik akışı Ankara istikametinden sağlanacak. Bolu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, otoyolun Bolu (Doğu) ile Bolu (Batı) kavşakları arasında yer alan 12-14. kilometrelerindeki (1500 metre) kesimde üstyapı çalışması gerçekleştirileceğinden İstanbul istikameti, 16 Haziran'da trafiğe kapatılacak.

20 HAZİRAN'DA TRAFİĞE AÇILACAK

Trafik akışı iki şerit İstanbul, bir şerit Ankara yönüne olmak üzere Ankara istikametinden sağlanacak. Onarım çalışmalarının 20 Haziran saat 17.00'de tamamlanarak yolun yeniden trafiğe açılması planlanıyor.