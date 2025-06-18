Anahtar teslimini Erdoğan ve Aliyev yapacak! 250 bininci deprem konutu için geri sayım

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye’nin başlattığı inşa seferberliği tüm hızıyla sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kahramanmaraş’ta 250 bininci afet konutunun anahtar teslimini gerçekleştirilecek.

250 bininci afet konutunun teslimi için geri sayım başladı. Kahramanmaraş, 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan yeniden inşa sürecinde önemli bir eşik daha aşılıyor. Şehirde yapımı tamamlanan 250 bininci konutun anahtar teslimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katılımıyla 19 Haziran'da (yarın) Azerbaycan Mahallesi’nde gerçekleşecek.

ÖRNEK BÖLGE OLACAK

Bu mahalle, sadece afet sonrası konut üretiminin değil, aynı zamanda Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin somut bir sembolü olarak öne çıkıyor. Mahallede yer alan park, bahçe, iş yerleri, okul ve kültür merkeziyle birlikte kapsamlı bir yaşam alanı oluşturuldu. İlkokul tamamlandı ve öğrenciler ders başı yaptı. Kültür merkezinin temeli ise törenle atılacak. Proje tamamlandığında bu alan, sadece Kahramanmaraş için değil, afet sonrası şehirleşme modelleri açısından da örnek bir bölge olacak.

GÜNDE 350 KONUT

Türkiye genelinde depremin ardından başlatılan Asrın İnşa Seferberliği kapsamında şimdiye kadar 250 bin konut teslim edildi. Deprem bölgesinde saatte 14, günde 350 konut üretim kapasitesiyle çalışmalar sürüyor. Yıl sonuna kadar toplam 453 bin bağımsız bölümün hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor. Kahramanmaraş özelinde ise 2025 sonuna kadar 75 bin konut ve iş yerinin tamamlanması planlanıyor.

FAHRETTİN ALTUN AÇIKLADI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Altun, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, Aliyev’in Türkiye’ye geliş tarihini ve açılış törenine ilişkin bilgilere de yer verdi.

BÖLGESEL GELİŞMELER DE ELE ALINACAK

Altun'un paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 19 Haziran 2025 Perşembe günü ülkemizi ziyaret edecektir.

Ziyaret çerçevesinde, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katılımlarıyla, 2023 Şubat ayında ülkemizde yaşanan deprem sonrasında Türkiye ve Azerbaycan tarafından Kahramanmaraş’ta “Azerbaycan Mahallesi” adıyla inşa edilen kalıcı konut projesinin açılışı gerçekleştirilecektir.

Ziyaret vesilesiyle, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin yanı sıra güncel bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir."